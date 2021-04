"Attimi di terrore in pochi secondi, pensavo di non farcela" Parla Domenico, l'autista dell'autocisterna

Domenico e Giuseppe erano alla guida dell'autocisterna che da Salerno doveva raggiungere un ospedale di Bari con un carico di ossigeno liquido refrigerato. E' ancora visibilmente spaventato quando raccogliamo la sua breve testimonianza sul luogo dell'incidente, il Raccordo autostradale Avellino-Salerno. “Ho avuto un bel po' di paura, all'improvviso ho sentito perdere il controllo del mezzo, ho provato a riprenderlo ma a quel punto si è ribaltato, sfondando il guardrail: Sono stati pochi secondi ma non ho capito nulla – racconta Domenico - ho temuto il peggio". Giuseppe, il suo accompagnatore, è stato precauzionalmente trasferito all'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. “Sta abbastanza bene, è lì solo per accertamenti ma non dovrebbe essere nulla di grave”.