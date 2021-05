Ai domiciliari va in giro in bici, 57enne in carcere E' accaduto a Serino. L'uomo ha anche tentato di aggredire un autotrasportatore

I carabinieri della compagnia di Solofra hanno tratto in arresto un 57enne ritenuto responsabile dei reati di “evasione”, “lesioni personali”, “minacce” e “resistenza a pubblico ufficiale”. Ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli andandosene in giro in bicicletta.

È accaduto ieri a Serino: mentre percorre via Terminio, verosimilmente per questioni di viabilità, il detenuto aggredisce un autotrasportatore e con un cartone in fiamme, lo minaccia prima di bruciargli il veicolo e successivamente, impugnando un coltello a serramanico, di ammazzarlo.

Sul posto interviene una pattuglia della locale Stazione e quella dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra.

Invitato dai carabinieri a mantenere la calma, da subito l’esagitato non fa mistero di non gradire la loro presenza e inveisce verbalmente anche nei confronti dei militari.

Una volta bloccato in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, il 57enne è stato condotto in Caserma e dichiarato in stato d’arresto, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino che ne ha disposto i domiciliari.