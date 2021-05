Evasione fiscale, processo per un imprenditore di Quadrelle La sentenza del tribunale di Napoli mentre il gip di Avellino ha emesso il non luogo a procedere

Evasione fiscale, autoriciclaggio e abuso d’ufficio, con l’aggravante del metodo mafioso, di questi reati sono accusate, a vario titolo, 30 persone che ieri sono state rinviate a giudizio dal giudice del tribunale di Napoli Nord. Per loro il processo comincerà l’8 novembre prossimo. Tra loro c’è anche un imprenditore di Quadrelle, imprenditore e rappresentante di fatto di una società finita nel mirino degli inquirenti (difeso dall’avvocato Giovanna Coppola) che nello stesso giorno è stato giudicato anche dal gup del tribunale di Avellino, Francesca Spella. In questo caso, è stata emessa la sentenza di non luogo a procedere, sempre per una evasione fiscale commessa nel comune di Solofra. Il suo legale è riuscito a dimostrare la sua estraneità ai fatti a lui contestati. Ora si attende il dibattimento nell’aula del tribunale di Napoli.