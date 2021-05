Si allontana da casa, ansia e apprensione per Lucia Si cerca anche con un elicottero in contrada Castello ad Atripalda

C'è paura e angoscia per la scomparsa della signora Lucia Luongo, di 95 anni, allontanatasi dalla sua abitazione di Atripalda, nel tardo pomeriggio di ieri. Subito sono state attivate le ricerche nella zona di Contrada Castello. Questa mattina insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri e vigili urbani si è alzato in volo anche un elicottero per controllare la zona dall'alto. Sono state battuti tutti i percorsi, anche quelli più impervi. Al momento della signora nessuna traccia.