Delitto Gioia, scattano gli accertamenti su tre telefonini La Procura di Avellino ha nominato il consulente Fiorentino per gli accertamenti

La Procura di Avellino lavora incessantemente al caso dell’omicidio di Aldo Gioia, il 53enne di Avellino ucciso a coltellate nella sua abitazione di Corso Vittorio Emanuele. Dopo gli accertamenti sull’arma del delitto, ora il pm Vincenzo Russo che indaga sull’efferato delitto, ha incaricato il consulente Fiorentino ad effettuare accertamenti su tre telefoni cellulari sequestrati dopo l’omicidio ai due fidanzati Elena e Giovanni.

Entrambi in carcere con l’accusa di omicidio premeditato. Il consulente della Procura dovrebbe analizzare ogni angolo dei cellulari, dalle App, alle mail, ai calendari fino ai singoli sms, messaggi whatsApp e altri sistemi di messaggistica. Anche l’avvocato di Giovanna Limata, il penalista Fabio Russo ha nominato il suo consulente, il dottor Cianniello. I due fidanzatini, intanto, restano in carcere in attesa di una decisione del magistrato.