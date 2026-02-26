Fdi, Fruncillo: "Le ragioni del si, confronto pubblico e ascolto dei territori" Partecipazione attiva in vista del referendum sulla giustizia

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Avellino inaugura la campagna referendaria in vista del voto del 22 e 23 marzo 2026 sulla riforma della giustizia, avviando un ciclo di iniziative pubbliche che rappresentano i primi appuntamenti di un percorso destinato a toccare, in modo organico e strutturato, tutte le macroaree della provincia di Avellino.

Un’azione politica consapevole e radicata nei territori, fondata sull’approfondimento dei contenuti, sull’ascolto delle comunità e su un confronto serio e documentato. Perché le riforme che incidono

sull’equilibrio dei poteri e sulla qualità dello Stato di diritto meritano partecipazione, responsabilità

e chiarezza.

Il calendario degli incontri pubblici prende avvio giovedì 27 febbraio, ore 17.30 a Montella, nella sala consiliare del comune in piazza degli Irpini. A seguire Venerdì 28 febbraio, ore 18.30 Caposele, presso l’aula polifunzionale in piazza XXIII novembre.

A completare il fine settimana di iniziative, domenica 1 marzo, in mattinata, ad Avellino in piazzetta Biagio Agnes, sarà allestito un gazebo informativo, realizzato in collaborazione con il coordinamento provinciale di gioventù nazionale Avellino.

Un presidio di partecipazione e dialogo, che vedrà protagonisti i giovani militanti accanto ai dirigenti del partito, per distribuire materiale esplicativo e confrontarsi direttamente con i cittadini sui contenuti della riforma.

"Abbiamo scelto di partire dai territori - dichiara il presidente provinciale Ines Fruncillo - perché

crediamo che una riforma di questa portata non possa essere oggetto di semplificazioni o letture

ideologiche.

Questa campagna attraverserà l’intera Irpinia, per spiegare con rigore le ragioni di un SÌ che punta a rafforzare lo Stato di diritto, a restituire equilibrio al sistema giudiziario e a superare definitivamente le degenerazioni correntizie che ne hanno incrinato l’autorevolezza.

Il coinvolgimento di gioventù nazionale testimonia la volontà di investire sulle nuove generazioni, chiamate a essere parte attiva di un passaggio istituzionale che riguarda il futuro del Paese.

Invitiamo amministratori, professionisti, associazioni e cittadini a partecipare numerosi agli appuntamenti in programma, nella convinzione che il referendum rappresenti un momento alto di democrazia e che il voto consapevole sia la più autentica espressione di sovranità popolare".