Detenuto accoltellato in carcere ad Ariano: scatta l'indagine interna Solo grazie all'intervento degli agenti di polizia penitenziaria si è evitato un epilogo peggiore

L'accoltellamento di un detenuto appartenente al reparto comuni del vecchio padiglione nel carcere Campanello di Ariano Irpino.

A confermare la notizia da noi diffusa in anteprima. (Leggi qui) è la segreteria Gau Uil fp polizia penitenziaria di Ariano Irpino.

"La colluttazione tra più detenuti, è avvenuta durante i passeggi. Solo grazie all’immediato intervento degli agenti di polizia penitenziaria che ha evitato un epilogo peggiore, il detenuto è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Ariano Irpino ed è tutt’ora monitorato in condizioni stabili dopo essere stato trasferito in altra struttura. In corso le indagini della polizia penitenziaria per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili.

Sovraffollamento, risse, rese dei conti, detenuti armati, suicidi, aggressioni al personale sono solo alcuni dei segnali evidenti che le carceri stanno implodendo e, nel mentre, si assiste al tracollo più volte denunciato da questa organizzazione sindacale, in un clima di insicurezza che mette a rischio chi deve scontare la pena e chi è chiamato a mantenere l’ordine nella struttura".

L'appello

"Servono provvedimenti deflattivi della popolazione detenuta, un potenziamento dell’organico di polizia penitenziaria finalizzato a garantire un cambio di rotta e l’incolumità di chi tra le mura carcerarie quotidianamente vi opera e di chi sta scontando una pena".