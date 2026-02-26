Minacce al sindaco di Aquilonia: solidarietà da Grottaminarda Marcantonio Spera: "Un atto vile, siamo vicini ad Antonio Caputo"

Il sindaco e l'amministrazione comunale di Grottaminarda espimono vicinanza e solidarietà al primo cittadino di Aquilonia, Antonio Caputo, per il vile atto intimidatorio subito attraverso una lettera di minacce rispetto alla sua attività amministrativa e condannano fermamente la violenza e l'arroganza di chi immagina di mantenere il proprio status quo attraverso l'illegalità.

"Un atto vile - afferma Marcantonio Spera - bisognerà in futuro vigilare e serrare i ranghi contro ogni segnale di violenza, prepotenza ed intimidazione".