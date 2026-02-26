Provincia, che caos: Buonopane scarica la vice del Pd e nomina Franco Di Cecilia Il presidente ha chiarito: venuto meno il rapporto di fiducia. Ma lui è pronto a lasciare il Pd

Lo scontro nel Pd irpino si trasferisce in Provincia. Che i rapporti tra Buonopane e la dirigenza del partito non fossero buoni s'era capito da tempo. Ma oggi se n'è avuta una conferma clamorosa. Dopo aver manifestato in mattinata la sua delusione per l'assenza del gruppo dei dem in aula per l'approvazione del bilancio (tanto che Buonopane sta riflettendo se restare nel partito) Il presidente della Provincia nel pomeriggio ha annunciato la nomina del nuovo vicepresidente. A sorpresa si tratta del consigliere Franco Di Cecilia, mentre è stato revocato il precedente incarico affidato alla consigliera Laura Cervinaro. Buonopane in sostanza ha chiarito che è “venuto meno il rapporto fiduciario, imprescindibile per garantire la piena azione amministrativa, per questo - ha spiegato il presidente - ho deciso di revocare la consigliera Cervinaro dal ruolo di vicepresidente dell’Ente."

La scelta è caduta su Franco Di Cecilia. "Tale designazione - ha aggiunto Buonopane - è slegata da ogni ragionamento politico e partitico. È dettata, invece, dal fatto che il consigliere Di Cecilia rappresenta l’esponente del parlamentino di Palazzo Caracciolo che vanta il maggiore numero di consiliature alle spalle, sia con l’elezione di primo livello sia con il voto riservato agli amministratori locali. Una figura che, pur nella diversità di vedute su temi di indirizzo dell’Ente, ha sempre mantenuto un alto profilo istituzionale. A lui gli auguri di buon lavoro. È questa l’occasione per ringraziare tutti i consiglieri provinciali di questa consiliatura che volge al termine per la straordinaria azione a favore delle 118 comunità dell’Irpinia”.