Avellino, furti e reati: anche i reparti anticrimine in città per fermare i raid Oggi controlli ad Alto impatto a contrada Amoretta e nelle periferie: città blindata

Furti e reati, Avellino blindata. Come previsto nel corso dei tavoli che si sono tenuto in prefettura, continuano i controlli serrati tra capoluogo e provincia. Questo pomeriggio operazione ad alto impatto tra le contrade. Sono arrivati anche gli agenti dei reparti speciali anticrime da Napoli, per effettuare i controlli che si sono articolati nella zona a cintura della città ospedaliera San Giuseppe Moscati. Contrare rurali e vie interpoderali le osservate speciali.

I controlli

Continuano da tempo le segnalazioni di presenze sospette e colpi tentato e messi a segno tra ville e appartamenti, in centro come in periferia. Stesse situazioni anche in provincia. Oggi gli agenti della polizia di stato hanno effettuato un controllo a tappeto a contrada Amoretta, contrada Archi e zone periferiche del capoluogo, verificando numerose auto in transito e accertando l'eventuale presenza in città di persone sospette. Come predisposto dal prefetto Rossana Riflesso i controlli continueranno e saranno interforze per garantire la sicurezza tra Avellino e provincia.