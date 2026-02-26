Ariano, detenuto accoltellato in carcere: è in prognosi riservata

Tragedia sfiorata all'interno dal carcere Pasquale Campanello di Ariano Irpino. Un detenuto di 41 anni del napoletano è in prognosi riservata al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane Bellizzi.
L'uomo è giunto in condizioni piuttosto serie, avendo riportato una lacerazione polmonare, pneumo toracica a seguito di un accoltellamento, sembrerebbe con un oggetto rudimentale avvenuto durante una colluttazione che avrebbe visto coinvolti più detenuti.
A trasportarlo nella struttuta sanitaria arianese di via Maddalena, sono stati i sanitari del 118 scortati da un equipaggio della polizia penitenziaria.
E' in codice rosso. I medici hanno provveduto con immediatezza a stabilizzarlo in attesa di essere trasferito in una struttura di chirirgia toracica d'urgenza.
Indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto che poteva avere risvolti drammatici. Nessun'altro detenuto o poliziotti penitenziari sono rimasti feriti.