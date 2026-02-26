Ariano, detenuto accoltellato in carcere: è in prognosi riservata

E' in codice rosso. Stabilizzato dai medici in pronto soccorso, verrà trasferito



Indagini in corso

Ariano Irpino.  

Tragedia sfiorata all'interno dal carcere Pasquale Campanello di Ariano Irpino. Un detenuto di 41 anni del napoletano è in prognosi riservata al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane Bellizzi.

L'uomo è giunto in condizioni piuttosto serie, avendo riportato una lacerazione polmonare, pneumo toracica a seguito di un accoltellamento, sembrerebbe con un oggetto rudimentale avvenuto durante una colluttazione che avrebbe visto coinvolti più detenuti.

A trasportarlo nella struttuta sanitaria arianese di via Maddalena, sono stati i sanitari del 118 scortati da un equipaggio della polizia penitenziaria.

E' in codice rosso. I medici hanno provveduto con immediatezza a stabilizzarlo in attesa di essere trasferito in una struttura di chirirgia toracica d'urgenza.

Indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto che poteva avere risvolti drammatici. Nessun'altro detenuto o poliziotti penitenziari sono rimasti feriti. 

