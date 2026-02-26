Avellino, travolto e ucciso da un albero: l'ultimo saluto a George Sabato a Senerchia la funzione

Si terranno sabato 28 febbraio Senerchia, alle 15 .30, nella chiesa Madre di Serchia i funerali di George Adrian Lupu, muratore rumeno di 39 anni, morto mentre stava effettuando lavori di taglio di un albero all'interno dell'azienda per la quale prestava servizio. Dopo il rito funebre il feretro partirà per il cimitero di Mogosesti Siret, in Romania, dove sarà sepolto. La tragedia di George Adrian ha sconvolto e addolorato la comunità di Senerchia e quella di Calabritto. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, per il giovane operaio non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. Inutili i tentativi di rianimazione. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma era stata trasportata presso l'obitorio del Moscati in attesa di disposizioni da parte della Procura della Repubblica di Avellino. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Montella, che stanno raccogliendo informazioni e effettuando rilievi dettagliati sul luogo della tragedia per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. George Adrian Lupu da anni viveva a Senerchia, dove si era integrato perfettamente nella comunità. Era conosciuto e apprezzato per il suo impegno nelle attività sociali e per l'affetto verso chi lo circondava.