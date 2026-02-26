Tragedia ad Ariano: anziana trovata morta in un fondo agricolo La donna, di 83 anni si è tolta la vita impiccandosi ad un albero

Una donna di 83 anni è stata rinvenuta cadavere in un fondo, dopo essersi impiccata ad un albero di ulivo.

La tragedia in contrada Serra dove l'anziana viveva. A fare la triste scoperta sono stato i familiari. persone perbene e conosciute che mai avrebbero immaginato un simile gesto. Non è rimasto altro che allertare i soccorsi.

A nulla è valso l'intervento da parte del 118 dopo essere stata allertata la centrale operativa di Avellino. Quando sul posto è giunto il personale sanitario, non vi era ormai più nulla da fare. La donna purtroppo è era già deceduta, probabilmente da alcune ore.

Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri, che hanno prontamente informato dell'accaduto il magistrato di turno della procura di Benevento.

La salma è stata recuperata e trasferita nell'obitorio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi, dove nel pomeriggio è prevista la visita esterna da parte del medico legale.