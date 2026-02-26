Grottaminarda: si riunisce il consiglio comunale Quattro i punti programmati nell'ordine del giorno

La presidente del consiglio comunale di Grottaminarda, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta urgente del consesso per domani, venerdì 27 febbraio, alle ore 18:30, in prima convocazione, e per dopodomani, sabato 28 febbraio, sempre alle ore 18:30, in seconda, entrambe senza ora di tolleranza.

Il consiglio comunale, come di consueto, si svolgerà nell'aula "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi e verrà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube dell'Ente.

Quattro i punti programmati nell'ordine del giorno:

1. Approvazione verbali degli argomenti adottati nella seduta del 18 dicembre;

2. Proposta di deliberazione dei Consiglieri di minoranza di approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi della Legge 199/2025 cosiddetta "rottamazione quinquies";

3. Ratifica variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 13 febbraio;

4. Integrazione programma degli incarichi di studio, consulenza e pareri per l'anno 2026. Proroga del tecnico incaricato per consulenza e supporto al RUP e all'Amministrazione per i progetti afferenti al Pnrr.

L'urgenza della seduta è ravvisata proprio nella necessità di provvedere, entro i termini di scadenza, all'integrazione del programma degli incarichi e delle consulenze per l'anno 2026, al fine di consentire la proroga del contratto di collaborazione del tecnico incaricato per i progetti afferenti al Pnrr e per dare seguito alla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, da parte dei consiglieri di minoranza, della proposta di deliberazione per il regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali.