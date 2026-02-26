Grottaminarda: si riunisce il consiglio comunale

Quattro i punti programmati nell'ordine del giorno

La convocazione

Grottaminarda.  

La presidente del consiglio comunale di Grottaminarda, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta urgente del consesso per domani, venerdì 27 febbraio, alle ore 18:30, in prima convocazione, e per dopodomani, sabato 28 febbraio, sempre alle ore 18:30, in seconda, entrambe senza ora di tolleranza.

Il consiglio comunale, come di consueto, si svolgerà nell'aula "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi e verrà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube dell'Ente.

Quattro i punti programmati nell'ordine del giorno:

1. Approvazione verbali degli argomenti adottati nella seduta del 18 dicembre;
2. Proposta di deliberazione dei Consiglieri di minoranza di approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi della Legge 199/2025 cosiddetta "rottamazione quinquies";
3. Ratifica variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 13 febbraio;
4. Integrazione programma degli incarichi di studio, consulenza e pareri per l'anno 2026. Proroga del tecnico incaricato per consulenza e supporto al RUP e all'Amministrazione per i progetti afferenti al Pnrr.

L'urgenza della seduta è ravvisata proprio nella necessità di provvedere, entro i termini di scadenza, all'integrazione del programma degli incarichi e delle consulenze per l'anno 2026, al fine di consentire la proroga del contratto di collaborazione del tecnico incaricato per i progetti afferenti al Pnrr e per dare seguito alla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, da parte dei consiglieri di minoranza, della proposta di deliberazione per il regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali.

