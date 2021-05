Allarme furti in città, svaligiata abitazione in via Capozzi Rubati oro e preziosi per un valore di duemila euro

Ancora allarme furti in centro città. Questa mattina i ladri hanno fatto irruzione in un'abitazione di via Capozzi. I malviventi, apporfittando dell'assenza della proprietaria, si sono introdotti all'interno dell'appartamento dopo aver forzato la porta blindata. Una volta dentro hanno messo la casa a soqquadro. Hanno portato via oro e preziosi. In contanti circa mille euro e altri mille di preziosi. A lanciare l'allarme è stata la donna che una volta rientrata ha trovato la casa in subbuglio. Sul posto è arrivata la polizia che ha effettuato il sopralluogo e avviato le indagini. Non è la prima volta che i ladri svuotano appartamenti. Nelle ultime settimane sono state decine i furti messi a segno, l'ultimo quello in via Tagliamento, dove un anziano è stato raggirato e poi derubato di ogni suo bene.