Incidente in fabbrica a Solofra, operaio ferito a una mano con la smerigliatrice Trasportato al pronto soccorso in codice rosso

Incidente sul lavoro. È accaduto questo pomeriggio in una conceria di Solofra, dove un operaio si è ferito alla mano mentre utilizzava una smerigliatrice. Prontamente soccorso, è stato trasportato all’ospedale “Moscati” di Avellino. L'uomo è giunto al pronto soccorso con codice rosso ed è stato subito sottoposto agli accertamenti medici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato i primi accertamenti. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire la dinamica.