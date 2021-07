Chiede soldi per la lotta alle malattie rare, ma è una truffa. Allontanato Nei guai un 30enne di Napoli

I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno allontanato con Foglio di Via Obbligatorio un trentenne di Napoli, noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio. Il giovane è stato sorpreso dai Carabinieri mentre si aggirava nell’abitato di Mirabella Eclano con del materiale di un’associazione di volontariato, al fine carpire la fiducia dei passanti e chiedere denaro con la scusa sostenere la ricerca e la cura di malattie rare. Alla luce delle evidenze emerse, a carico del trentenne è scattata la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.