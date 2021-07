Utilizza l'alcol per allontanare le formiche e si ustiona: trasferito a Napoli Volo in elicottero da Ariano al Cardarelli per un 43enne di Flumeri in prognosi riservata

Utilizza l'alcol per allontanare le formiche è resta ustionato in varie parti del corpo: gambe, pancia, braccia e travolto dal ritorno di fiamma. E' successo in Irpinia a Flumeri.

Vittima dell'incidente un 43enne del luogo giunto in codice rosso al Frangipane di Ariano Irpino, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118 di Vallata. Indirizzato dalla centrale operativa verso la struttura arianese,l'uomo è rimasto all'interno dell'ambulanza, nella camera calda del pronto soccorso.

Era emodinamicamente stabile e cosciente, è qui che è stato stabilizzato dall'equipe intervenuta rapidamente e in maniera davvero meticolosa in attesa del trasferimento in eliambulanza al Cardarelli di Napoli, dove si trova attualmente in prognosi riservata.

Una giornata rovente nel vero senso della parola per il personale sanitario di via Maddalena alle prese con una serie di emergenze Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento arianese per garantire le operazioni di atterraggio e decollo insieme alla Polizia Municipale.