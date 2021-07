Nuovo intervento salvavita al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane Anziana affetta da ictus salva grazie alla rete di emergenza stroke unit e ad una grande sinergia

Intervento salvavita al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino su un’anziana giunta in condizioni gravissime a seguito di un ictus cerebrale. La macchina dell’emergenza anche in questo caso rapida ed efficiente ha messo subito in moto la rete dello stroke unit istituita dal piano ospedaliero della Regione Campania per il trattamento degli ictus di cui la struttura ospedaliera arianese fa parte. Vista la gravità della situazione i due medici di turno del pronto soccorso Giuseppe Clemente e Gerardo Nuzzo hanno subito allertato la divisione di neurologia diretta da Antonio Corbo. La paziente di 81 anni, dopo i primi esami effettuati e la relativa consulenza neurologica è stata sottoposta a trombolisi sistemica endovenosa da parte del giovane primario Guglielmo Capaldo. Tutto è avvenuto all’interno del pronto soccorso, grazie ad una straordinaria sinergia e lavoro di squadra rivelatasi preziosissima, dagli infermieri Carmelo Grasso e Loredana Polcari, l’oss Antonella La Vorante, la radiologia con il medico di turno Petronella Salvatore e il tecnico Antonio Lo Conte. Una rapidità di azione che ha scongiurato conseguenze immediate piuttosto serie e che evidenzia ancora una volta l’importanza del pronto soccorso. La struttura diretta da Silvio D’Agostino, alle prese con un aumento di accessi soprattutto in questi giorni di caldo record e in qualche caso dovuto anche ad una ripresa lenta ma da non sottovalutare di contagi e ricoveri Covid, anche questa volta non si è fatta trovare impreparata. La donna è ora in prognosi riservata, monitorata ma i medici sono fiduciosi sulla fase di recupero.