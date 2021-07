Accoltellato davanti al bar di Candida: 35enne in ospedale. Si indaga I carabinieri di Mirabella Eclano cercano un uomo che nel pomeriggio ha accoltellato il suo rivale

Si indaga su un accoltellamento avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Candida. Un giovane di 35 anni del posto si trova ricoverato in ospedale per le ferite riportate. Secondo le prime indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, l'aggressione è avvenuta al culmine di un litigio, nei pressi di un bar. Le indagini sono in corso: si cerca di risalire all'autore dell'accoltellamento e ai motivi.