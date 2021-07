Cane con catena strettissima sotto un sole bollente: denunciate due persone Intervento da parte di Polizia Municipale e Asl nelle campagne di Ariano Irpino

Cane legato ad una catena cortissima e abbandonato sotto un sole bollente senza acqua e né cibo. La Polizia Municipale di Ariano Irpino, insieme al servizio veterinario dell’Asl è intervenuta nelle campagne a ridosso del Santuario di San Liberatore a seguito di una segnalazione.

L’animale in condizioni disumane, sarebbe morto lentamente a causa delle temperature altissime di queste ore per disidratazione e soffocamento. Gli agenti intervenuti sul posto Anna Villani e Alessandro Rossi hanno informato dell’accaduto la Procura della Repubblica di Benevento.

Due persone sono state identificate e denunciate all’autorità giudiziaria per abbandono e maltrattamento di animali. Sul posto è giunta l’ambulanza veterinaria con l'autista e soccorritore Giovanni Salva oramai di casa nel territorio arianese che ha provveduto a trasportare l’animale in clinica per le dovute cure e successivamente in canile in attesa di nuove disposizioni.

Secondo il rapporto zoomafia 2021 in Italia, nel 2020, ogni 58 minuti è stato aperto un fascicolo giudiziario per reati a danno di animali. Reati relativi a maltrattamento degli animali pari circa al 32% dei procedimenti registrati, abbandono o detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura si attestano su 960 procedimenti registrati. In Irpinia e nell’arianese in particolare è altissima l’attività di prevenzione e repressione sul territorio.

Non si contano negli ultimi mesi gli interventi da parte della Guardia Nazionale Ambientale grazie ad una sinergia con i cittadini che sta crescendo sensibilmente ma sono ancora tantissimi i casi di maltrattamento e abbandono. Le segnalazioni al comando di Polizia Municipale di Piazza Mazzini, sono ormai quasi quotidiane.