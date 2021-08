Donna di 94 anni, grave al Frangipane e i sanitari scoprono una malattia rara L'anziana giunta quasi in coma al pronto soccorso è stata trasferita al Moscati di Avellino

E’ giunta con febbre altissima in uno stato soporoso, quasi in coma al pronto soccorso dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino affetta da una forma infettiva piuttosto rara che secondo i medici potrebbe essere associata ad una neuro parassitosi, per l'esattezza: neurocisticercosi. E' questo il sospetto diagnostico.

Non si è perso un solo istante. La donna, di 94 anni è stata subito presa in cura dall’equipe diretta da Silvio D’Agostino e affidata alla consulenza medica dei due neurologi Guglielmo Capaldo e Patrizia Fiori. Un grande lavoro di squadra anche in questa delicata circostanza.

La corsa contro il tempo, gli accertamenti clinici, la tac e subito l’evidenza di un ascesso cerebrale con multiple calcificazioni nel cervello. I sanitari hanno avviato con immediatezza la somministrazione del cortisone per ridurre l’edema cerebrale associato all’ascesso in atto. Contattato in un primo momento il Cotugno di Napoli, successivamente la paziente è stata trasferita all’ospedale Moscati di Avellino, dove si trova attualmente ricoverata. E’ qui che eseguirà una terapia specifica e accertamenti più approfonditi, di secondo livello al fine di confermare il sospetto diagnostico.

Sempre al pronto soccorso di via Maddalena in serata è giunta in codice rosso una giovanissima donna con emorragia cerebrale. La paziente è stata intubata in attesa di essere trasferita a Napoli.