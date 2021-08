Caprone disorientato sulla scarpata: i vigili del fuoco gli indicano la strada Singolare intervento dei caschi rossi nella zona cimitero di Ariano Irpino

Era rimasto immobile sulla sommità di una scarpata fino a far temere il peggio. Una famiglia del luogo ha allertato le forze dell'ordine senza però ottenere alcun risultato e in serata con l'aiuto di un volontario prima il pronto intervento animali senza padrone attraverso il numero verde istituito dalla Regione Campania e successivamente il 115.

Sul posto in località Mogna, ad Ariano Irpino, lungo la strada provinciale 414 subito dopo il cimitero è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco dal locale distaccamento di via Variante. Ed è stata la svolta. I caschi rossi dopo aver azionato una torre faro ed individuato l'animale, si sono diretti sulla parte alta del pendio e grazie proprio alla loro presenza, l'animale di scatto è riuscito a liberarsi da quel punto impervio e pericoloso e ad imboccare la via del bosco.

Aveva un collare e probabilmente un micro chip. Non si esclude che possa appartenere a qualcuno e che si sia smarrito. Nei giorni scorsi la stessa segnalazione era stata raccolta dai volontari della Guardia Nazionale Ambientale. Ore di appostamenti per tentare in qualche modo di metterlo in salvo ma senza esito alcuno. Situazione che verrà monitorata anche nei prossimi giorni al fine di metterlo in sicurezza.