Ancora vittime del covid in Irpinia, non ce l'ha fatta una donna di Atripalda Muore una donna di 76 anni ricoverata nel reparto di malattie infettive

Calano i contagi ma nei reparti covid degli ospedali irpini si continua a combattere e, purtroppo, a morire. È deceduta ieri sera, nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera Moscati, una paziente di 76 anni di Atripalda (Av), ricoverata dal 4 agosto. Sopo poche ore prima un'altra anziana di Atripalda, 90 anni, era deceduta dopo una settimana di ricovero. Non era vaccinata. Nell’area Covid dell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 4 pazienti.

E sono 4 i pazienti ricoverati anche Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino in Area Covid, di cui 0 (su 16 posti letto) in Medicina e 4 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

Nelle ultime 24 ore, su una base di 172 tamponi effettuati, sono risultate positive al Covid 2 persone: una residente nel comune di Forino e un residente nel comune di Torella dei Lombardi.