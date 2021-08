Caprone ed automobilisti in pericolo sulla strada provinciale 414 Pomeriggio ad alto rischio lungo l'arteria che da Ariano porta a Montecalvo Irpino

Un pericolo continuo per l'animale stesso, per automobilisti in transito e gli stessi abitanti del luogo. E' ancora una volta il caprone nero solitario a far parlare di sè.

Un pomeriggio da incubo per chi ha attraversato la trafficata arteria che da Ariano porta a Montecalvo Irpino. Un automobilista ha subito danni alla propria vettura a seguito dell'impatto con l'animale vagante. Dell'accaduto è stata informata anche la polizia municipale. Attualmente si troverebbe nelle campagne tra Carpiniello e Valleluogo.

Solo poche sere fa nella stessa zona, dovettero intervenire i vigili del fuoco del locale distaccamento dopo che era stata segnalata la sua presenza sulla sommità di una scarpata accanto ad un'area boschiva confinante con il cimitero.

Era in bilico, immobile ma alla vista dei caschi rossi muniti di una torre faro, riuscì in qualche modo a trovare la strada, verso la vegetazione allontanandosi in un luogo più sicuro. Prima ancora erano intervenuti i volontari della Guardia Nazionale Ambientale.

Viene rivolto per l'ennesima volta un invito a chi lo avesse smarrito a collaborare per il bene di tutti, dello stesso animale attualmente in pericolo e per salvaguardare l'incolumità degli automobilisti in transito.