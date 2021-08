Asfalto viscido, scontro tra due auto ad Ariano: un ferito in ospedale L'incidente si è verificato lungo la statale 90 delle puglie in contrada Turco

E' di due feriti, uno finito in ospedale al Frangipane e l'altro medicato sul posto dai sanitari del 118, il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino in località Turco, in prossimità di una famigerata curva.

A causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta nel pomeriggio un'auto ha perso il controllo, finendo sulla corsia opposta centrando un'altra vettura. Ad avere la peggio un passeggero che viaggiava all'interno della fiat punto. Illeso il conducente dell'audi, originario di Panni.

Sul posto i sanitari del 118 pubblica assistenza di Grottaminarda e la polizia municipale con i marescialli Alessandro Rossi e Mara De Michele. In supporto per garantire la viabilità ed evitare nuovi possibili incidenti anche i carabinieri di Zungoli di passaggio in quel momento nella zona.