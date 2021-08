Coltivavano piante di canapa in montagna a Montoro: denunciati 2 ventenni Sono stati beccati grazie alle fototrappole

Coltivavano piante di canapa in montagna, denunciati. I carabinieri durante servizi di perlustrazione in alta quota hanno notato alcune piante di canapa indiana coltivate in località montuosa del Comune di Montoro, e hanno tenuto sotto controllo la zona fin quando non sono stati individuati i presunti responsabili, incastrati dalle immagini acquisite dalle “fototrappole” mentre erano all’opera.

L’attività investigativa è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Montoro che, congiuntamente ai colleghi della Stazione Forestale di Forino, hanno individuato e denunciato due ventenni del posto per il reato di “Coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. I responsabili delle coltivazioni illegali sono stati individuati anche grazie all’utilizzo di strumenti automatici di videosorveglianza attivati tramite sensori di movimento. I Carabinieri hanno proceduto al sequestro delle piante, recanti infiorescenze già idonee alla produzione di marijuana. Identificati i due ventenni, per loro è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90.