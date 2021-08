Fermato in evidente stato di ebbrezza, rifiuta il test: denunciato Alla guida dell’auto un 40enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine

I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno denunciato un uomo per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione dei requisiti psicofisici derivanti dalla presunta assunzione di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di perlustrazione del territorio svolto in orario notturno, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura. Alla guida dell’auto un 40enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, che, nonostante l’evidente sintomatologia, rifiuta l’invito di sottoporsi al test tossicologico.Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, per il 40enne è scattato il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo.