Ariano: curioso incidente quasi stile "sandwich" nel traffico di Cardito Tre auto restano incastrate lungo la statale 90 delle puglie, paura per una bimba

Uno scontro quasi stile "sandwich" nel traffico di Cardito. Tre auto sono rimaste incastrate tra loro fino a bloccare il transito, soprattutto dei mezzi pesanti lungo la già caotica statale 90 delle puglie. Un'auto con a bordo una coppia di anziani si è improvvisamente infilata tra le vetture che viaggiavano ognuna nella propria direzione sia Napoli che Foggia al centro della carreggiata. Fortunatamente nessuno degli occupanti ha riportato conseguenze di alcun tipo, tranne lo spavento per una bimba che viaggiava in uno dei mezzi coinvolti insieme ad una giovane coppia. Sul posto la polizia municipale. Code e rallentamenti in attesa dei rilievi da parte degli agenti e corsa alla vicina ricevitoria per tentare la fortuna al lotto dopo il curioso incidente. E qualcuno simpaticamente nel vedere le auto incastrate ha affermato: "La terza corsia a Cardito non esiste ancora".