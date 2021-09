Dolore inaccettabile ad Ariano per la morte di Roberto: disposta l'autopsia Salma trasferita nell'obitorio dell'ospedale Moscati di Avellino su disposizione della magistratura

E’ stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino dall’impresa di onoranze funebri Lo Conte su disposizione della procura di Benevento la salma di Roberto Alborelli, il 27enne morto tragicamente in un terribile schianto con la moto lungo la Variante ad Ariano Irpino, mentre faceva ritorno a casa. Disposta dal sostituto procuratore Licia Fabrizi l’autopsia, fissata per martedì prossimo. Incarico affidato al medico legale Carmen Sementa.

Roberto è giunto privo di vita in ambulanza, all’interno del pronto soccorso dove i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Un impatto violentissimo, purtroppo senza scampo, con una golf al cui interno vi erano due donne, mamma e figlia, prima di finire poi sull’asfalto.

Una scena terribile e straziante quella che si presentata agli occhi dei soccorritori. Sul posto carabinieri e polizia per ricostruire la dinamica dell'incidente. E non è stato compito facile neppure per le forze dell'ordine dinanzi a quella triste scena. Una notizia sconvolgente che in poco tempo ha fatto subito il giro della città destando profondo dolore e sconcerto. Da ieri non si parla d'altro, tra la gente, nelle case e sui social. Il dolore è troppo forte e difficile da assorbire. Attestazioni di affetto e solidarietà stanno giungendo da ogni parte ai familiari, persone semplici, oneste e molto stimate, in questo momento così drammatico.

"Il suo sorriso, bello e pieno di vita, diceva quanto è necessario sapere di una persona. Un pensiero a chi l'ha incontrato sul suo cammino, alla famiglia e agli amici più cari." Sono le parole commosse del sindaco Enrico Franza, che racchiudono in questo momento drammatico, la vicinanza al dolore di un’intera città.

"In questo momento la musica deve fermarsi - scrive Filippo Scaglione - lo sentiamo come necessario. La tragica notizia della morte di un ragazzo come noi ci ha sconvolti , ha scosso le vite di tutti noi e di un intera comunità. La Proprietà Mythos Kitchen nelle persone di Filippo Scaglione e Americo Scaperrotta si stringe col cuore alla famiglia Alborelli."