Marito e moglie si schiantano con la moto in autostrada: lui muore, lei si salva La tragedia tra Grottaminarda e Vallata in direzione Napoli

Ennesimo schianto mortale con la moto. La tragedia lungo l'A16 Napoli-Bari tra Gottaminarda e Vallata nel territorio del comune di Flumeri. La vittima è un 67enne di Formia. Viaggiava insieme alla moglie di 60 anni, quest'ultima rimasta ferita e trasportata dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Le sue condizioni stando ad una prima valutazione dei medici, non sarebbero gravi.

La moto ha fatto tutto da sola, è finita improvvisamente fuori strada terminando la sua corsa contro la barriera new jersey senza il coinvolgiemento di altri mezzi in transito.

Sul posto gli uomini della polizia stradale di Grottaminarda diretti del comandante Armando Mirra, per accertare la dinamica precisa dell'incidente. Code e rallentamenti alla circolazione in attesa delle operazioni di recupero della salma trasferita in obitorio ad Avellino per i relativi accertamenti medico legali.

Non si esclude un malore improvviso al conducente della moto, tenuto conto del suo andamento moderato alla guida e dell'assenza di fratture evidenti a prima vista.