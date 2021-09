Ruba legna di faggio e acero in zona protetta: incastrato dalle telecamere Nei guai un uomo di Senerchia: aveva rubato 5 quintali di legna verde

I carabinieri della stazione Forestale di Lioni hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un uomo di Senerchia ritenuto responsabile di furto aggravato. Grazie alle immagini riprese dalla “foto trappola” installata per monitorare eventuali furti di legna, i militari hanno accertato che l'uomo, in agro del comune di Senerchia, all’interno di un’area ricadente nel Parco Regionale dei Monti Picentini nonché sito di Interesse Comunitario, avrebbe rubato 5 quintali di legna verde di specie faggio e acero. Rintracciato e denunciato.