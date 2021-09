Posiziona una casa mobile nel suo terreno: denunciato Accusato di abusivismo edilizio perché l'abitazione era stata posizionata in maniera stabile

I carabinieri della Stazione Forestale di Serino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un uomo del posto ritenuto responsabile di abusivismo edilizio: all’interno di un suo fondo agricolo ubicato in area vincolata idrogeologicamente, aveva posizionato in modo permanente una casa mobile, asservita in modo permanente e continuativo da una condotta idrica nonché da uno scarico di acque reflue, il tutto in assenza di titolo abilitativo.

(La foto tratta dal web non si riferisce all'operazione dei carabinieri)