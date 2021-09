Carabinieri in campo, quattro truffe sventate a Solofra Grazie alla costante informazione dei militari

Ieri, a Solofra, 4 truffe ad anziani sventate grazie ai consigli diffusi dai media e dalla Prefettura di Avellino. Analogo il “modus operandi”: il malvivente contatta le vittime prescelte chiedendo il pagamento per asseriti acquisti effettuati da parte di figli o nipoti.

Anche questa volta, le vittime – come hanno confermato ai Carabinieri, i quali già da tempo monitorano l’efficacia delle iniziative finalizzate a prevenire lo specifico fenomeno criminale, anche per adottare eventuali correttivi – avevano bene in mente i consigli che da tempo le Istituzioni divulgano per prevenire le truffe agli anziani.

Le persone avvicinate dai truffatori avevano ricevuto le locandine divulgate alcune settimane fa o avevano rammentato i medesimi consigli diffusi dai media, in particolare le TV locali irpine. Così si sono avvedute in tempo del tentativo di raggiro, non esitando ad allertare il “112”.