Incidente mortale sul Raccordo: chiusa la strada da Atripalda a Serino A perdere la vita un camionista. Ancora da chiarire la dinamica

Ancora sangue sulle strade irpine. Un incidente è finito in tragedia sul raccordo Autostradale Avellino in direzione Salerno, nel territorio comunale di San Michele di Serino. Un tir che trasportava pomodori si è ribaltato, finendo sull’asfalto l'incidente sarebbe stato provocato da uno pneumatico che il tir avrebbe perso. La gomma avrebbe fatto perdere il controllo del pesante mezzo, facendolo finire fuori strada. Il mezzo, prima di andarsi a schiantare contro gli alberi ha travolto tre auto i cui conducenti sono stati medicati sul posto. Per l'autista del tir però, non c'è stato nulla da fare.

I soccorritori ne hanno potuto soltanto constatare il decesso. Il traffico sul raccordo è stato interrotto su entrambi i sensi di marcia, in attesa delle operazioni di soccorso, con gravi ripercussioni sul traffico veicolare deviato su altre strade interne. Sulla carreggiata opposta, in direzione Avellino, è stato istituito un restringimento con traffico deviato su unica corsia.

Sul posto sono arrivate, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della normale viabilità. Solo in tarda serata infatti il traffico è tornato alla normalità

Nella foto l'immagine dell'incidente mortale accaduto poco fa sul raccordo.