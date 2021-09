Teschio ritrovato in montagna, si pensa possa essere di Antonio Moscatiello Si continua a indagare sul macabro ritrovamento di Cervinara

Si continua a indagare sul ritrovamento del teschio in località Coppola a Cervinara. Questa mattina gli esperti del Moscati eseguiranno una serie di accertamenti sul resto umano ritrovato in montagna. La comunità di Cervinara è sotto choc e il pensiero è andato subito al 58enne cervinarese, Antonio Moscatiello, scomparso a giugno. Lui era un cercatore di funghi ed è scomparso da casa improvvisamente senza dare alcuna notizia ai familiari. I cittadini hanno pensato a lui, perché molti elementi con la sua scomparsa coincidono con il ritrovamento del teschio. Soprattutto il luogo. L’ultimo avvistamento dell'uomo, infati, fatto da alcune persone, era proprio in località Coppola, in montagna. L’uomo è conosciuto come amante della natura e spesso si allontanava per lunghe passeggiate. I vigili del fuoco, con il Coc, il centro Operativo comunale, a giugno hanno scandagliato in lungo e il largo la montagna, senza alcun esito. La famiglia disperata non ha mai perso le speranze e si è rivolta anche alla trasmissione televisiva Chi l'ha visto. Naturalmente, il ritrovamento del teschio con la scomparsa dell'uomo al momento non ha alcun collegamento fondato, ma ci sono soltanto supposizioni e ipotesi. Sul caso indaga la procura di Avellino, con il pm di turno, che ha ordinato tutti gli accertamenti, con l'incarico di eseguire esami tecnico scientifico, per risalire all'identità della persona.