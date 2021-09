Teschio ritrovato in montagna a Cervinara: ancora nessun esito del Dna La famiglia di Moscatiello è in apprensione di sapere i risultati

Ancora nessuna notizia sul ritrovamento dei rest umani fatto dieci giorni fa nelle montagne di Cervinara. La famiglia di Antonio Moscatiello è in ansia di conoscere i risultati del Dna. Un esame determinante per sapere se quei resti appartengano davvero al povero Moscatiello, scomparso proprio tra quelle montagne. Una ipotesi terribile che, purtroppo, resta tutt’ora in piedi. Il ritrovamento del teschio, aveva fatto maturare l’eventualità che con molta probabilità il corpo sia stato mangiato dai cinghiali. Ma fin quando non arriveranno i risultati del test non si potranno avere certezze.