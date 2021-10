Autocarro in avaria a contrada Alvanite: è servito l'intervento dei vigili Atripalda. Il grosso mezzo si è posizionato di traverso bloccando la strada

Questa mattina, i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti ad Atripalda in contrada Alvanite per recuperare un autoarticolato uscito fuori strada, il quale trasportava ortofrutta. Il pesante automezzo è stato recuperato con l'utilizzo dell'autogru, e rimesso in carreggiata senza aver subito grossi danni. Traffico bloccato per diverse ore, liberato dopo aver rimosso il grosso mezzo.