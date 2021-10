Costruzioni abusive vicino al torrente: scatta il sequestro a Sorbo Serpico I controlli dei carabinieri forestali di Serino

I carabinieri della stazione Forestale di Serino, nel monitoraggio del “Torrente Salzola”, in agro del comune di Sorbo Serpico hanno riscontrato la realizzazione di alcune opere eseguite in assenza di titoli autorizzativi. All’esito dell’attività, nei confronti di due responsabili è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sottoposta a sequestro un’area di circa 6.700 metri quadrati.