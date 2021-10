Lioni, realizza un muro di contenimento senza autorizzazioni: donna nei guai Elevata anche una sanzione amministrativa per violazioni al vincolo idrogeologico

I carabinieri della stazione Forestale di Lioni hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino una donna del posto, ritenuta responsabile di abusivismo edilizio in area vincolata: su suoli soggetti a vincolo idrogeologico, realizzava un muro di contenimento in assenza del previsto permesso di costruire e autorizzazione sismica. Oltre al deferimento in stato di libertà, nei confronti della predetta è stata elevata la prevista sanzione amministrativa per violazione al vincolo idrogeologico.