Dramma della solitudine a San Martino, 70enne trovato morto in casa Era morto da molti giorni. Il suo corpo in avanzato stato di decomposizione

Dramma della solitudine a San Martino Valle Caudina. Un uomo di 70 anni, è stato ritrovato morto nella sua abitazione in piazza del Gaudio. Da tempo viveva da solo e da qualche giorno non si era più visto in strada. A dare l’allarme alcuni vicini di casa che hanno cominciato ad avvertire uno strano odore provenire proprio dalla sua abitazione. Questo pomeriggio sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia municipale guidata dal comandante Serafino Mauriello e i vigili del fuoco. Dopo aver forzato la porta d’ingresso i vigili del fuoco si sono trovati davanti una scena drammatica. Il corpo del 70enne era uno stato avanzato di decomposizione. L’uomo, che aveva origini napoletane, non ha nessun parente in Valle Caudina. Probabilmente a stroncarlo un malore, ma sarà l’esame del medico legale a chiarire le cause della sua morte.