Furto e minaccia, trentenne di Solofra finisce ai domiciliari Ordinanza di espiazione di pena

I carabinieri della Stazione di Solofra hanno tratto in arresto un trentenne del posto, in esecuzione di un’ordinanza per l’espiazione di pena detentiva in regime di arresti domiciliari, emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali del tribunale di Avellino.

I fatti risalgono a qualche anno fa, quando l’uomo si rendeva responsabile dei reati di furto e minaccia. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.