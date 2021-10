Controlli a tappeto di Motorizzazione e polizia per i falsi incidenti Controllate 34 persone nel Vallo Lauro

A seguito di segnalazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro, la Motorizzazione Civile di Avellino ha disposto la revisione straordinaria della patente di guida, per la verifica dei requisiti tecnici, nei confronti di 34 persone residenti nel Vallo di Lauro. Le stesse, secondo gli accertamenti svolti da personale del Commissariato di Lauro, sono risultate coinvolte in numerosi sinistri stradali. In particolare alcuni soggetti avrebbero denunciato in pochi mesi il proprio coinvolgimento in ben 43 incidenti stradali.

Nell'ambito degli stessi controlli, un 44enne di Moschiano, è stato sorpreso alla guida di un’auto sprovvista di copertura assicurativa. Nella circostanza il conducente è risultato sprovvisto di patente di guida in quanto revocata. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.