Ladri di rame in azione: furto sventato grazie alla Vigilanza Argo a Flumeri Tre pattuglie mettono in fuga i malviventi nella zona industriale di Valle Ufita e il colpo fallisce

Hanno prima rubato un camion all'interno di una fabbrica, per poi spostarsi con lo stesso mezzo in un'altra accanto dove dopo aver tranciato i lucchetti e azionato i muletti stavano per trafugare un'enorme quantità di rame. Non hanno avuto il tempo necessario per portare a termine il loro piano perchè in pochissimi minuti una pattuglia della Argo vigilanza ha interrotto tutto, mettendoli in fuga.

E' successo nel cuore della notte intorno alle 3.30 nell'area industriale di Flumeri in Valle Ufita, una zona già in altre occasioni presa di mira da bande di malviventi con ogni probabilità provenienti da fuori regione.

Sul posto sono giunte immediatamente altre due pattuglie Argo attivate prontamente dalla centrale operativa e i carabinieri del nucleo radiomobile di Ariano Irpino, insieme ai militari della stazione di Flumeri e al personale della scientifica, ma della banda nessuna traccia. I proprietari dell’azienda si sono complimentati con i vigilantes per il tempestivo intervento che ha permesso di sventare il colpo. Una zona particolarmente appetibile dal punto di vista commerciale ben sorvegliata dalla vigilanza Argo, come testimoniato dall’ultimo provvidenziale intervento.

Un fenomeno, quello dei furti di rame molto diffuso e un affare redditizio. Il prezioso oro rosso viene infatti ricercato da molti centri di rottamazione, spesso senza alcun documento. Può arrivare a costare anche quattro o cinque euro al chilo. Ad essere presi di mira spesso sono cimiteri e binari morti, ma anche molte aziende e depositi di ferro vecchio. I furti, oltre a provocare l’interruzione di pubblici servizi essenziali con ripercussioni di natura economica e sociale di particolare rilievo, possono avere conseguenze per quanto riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico. Un fenomeno costantemente monitorato dall’osservatorio nazionale sui furti di rame, istituito presso il dipartimento della pubblica sicurezza.