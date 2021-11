Rifiuti speciali stoccati illegalmente: sequestrato il sito H20 di Calabritto Il provvedimento del giudice su richiesta della Procura di Avellino

La squadra Mobile di Avellino dava esecuzione al decreto di sequestro preventivo dell'Impianto H20 s.r.l. di Calabritto, zona ASI, emesso dal gip di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica. In particolare, a seguito di alcune segnalazioni, su disposizione della Procura venivano effettuati alcuni sopralluoghi presso il sito, da parte della P.G. operante e in collaborazione con personale dell'Arpac, da cui emergevano ripetute violazioni in ordine all'attività non autorizzata di deposito di rifiuti, di cui parte anche speciali, nelle aree esterne all'impianto e in ordine al superamento del quantitativo massimo di rifiuti stoccati all'interno dello stabilimento.

Pertanto l'impianto veniva sequestrato ed affidato in giudiziale custodia al rappresentante legale della società, che è indagato per attività illecita di rifiuti.