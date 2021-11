Era ai domiciliari ma è stato sorpreso su un pullman a Carife: 40enne nei guai L'uomo era ristretto per maltrattamenti. A sorprenderlo il comandante della stazione di Flumeri

Ristretto ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato dai Carabinieri di Flumeri per “evasione”. È accaduto questa mattina a Carife: il Comandante della Stazione di Flumeri, libero dal servizio, ha notato il 40enne alla fermata del pullman. Con l’ausilio di una pattuglia inviata sul posto su richiesta del sottufficiale, l’uomo è stato bloccato e portato in Caserma, dove è stato dichiarato in arresto, a disposizione della Procura della Repubblica di Benevento che ne ha disposto il riaccompagnamento all’abitazione prevista per l’espiazione della misura cautelare.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai Carabinieri, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.