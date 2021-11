Ritiro spirituale segnato dal Covid: un prete in ospedale e venti in quarantena Don Claudio Lettieri in ospedale ad Arezzo, Vescovo e sacerdoti della diocesi in isolamento

Erano in ritiro spirituale a Camaldoli, all’interno del parco nazionale delle foreste casentinesi in Toscana quando uno dei sacerdoti, don Claudio Lettieri, si è sentito male.

Febbre e sintomi lo avevano costretto a rimanere a letto e ad isolarsi dal resto del gruppo. Risultato positivo al Covid ad un primo tampone è stato trasportato in ambulanza in ospedale ad Arezzo dove si trova tuttora ricoverato.

Una ventina in totale i sacerdoti, provenienti da vari comuni che hanno preso parte al ritiro, tra cui anche un non vaccinato e il Vescovo Sergio Melillo ora tutti in quarantena al ritorno nei rispettivi comuni, dove è stata sospesa a scopo precauzionale ogni celebrazione e attività parrocchiale. Rinviata a data da destinarsi anche la presentazione del primo report diocesano sulle povertà in programma il prossimo 18 novembre.

Nato a Monteverde in provincia di Avellino 13 novembre 1968. 53 anni compiuti oggi. E’ stato ordinato presbitero il 6 luglio 1996 dall’allora vescovo Eduardo Davino. Direttore dell'ufficio missionario diocesano, assistente diocesano ragazzi dell'azione cattolica italiana e attualmente parroco delle comunità di Santa Maria Assunta e San Nicola a Flumeri e Santa Maria Assunta a Trevico. Particolarmente attento e scrupoloso alle misure anti Covid. La sua chiesa a Flumeri è tra le più sicure e protette in diocesi. Eppure tutto questo non è bastato, contro un nemico subdolo e imprevedibile.

Parla il sindaco di Flumeri Angelo Antonio Lanza: “Siamo vicini a don Claudio, che sta attraversando questo particolare momento della sua vita, risultato positivo al Covid, così come siamo vicini a tutti coloro che hanno incontrato questa terribile malattia. In questa circostanza però, il mio vuole essere anche un appello a tutti i cittadini di Flumeri e non a non abbassare mai la guardia. Purtroppo e questa è una testimonianza, il virus non è ancora andato via. La stagione invernale è ancora molto lunga. Ci saranno dei mesi da qui in avanti in cui dovremo affrontare numerose battaglie contro il virus, per cui dobbiamo tenere sempre l’attenzione alta, non abbandonare mai le misure di contenimento del contagio, mascherina, distanziamento fisico, lavaggio frequente delle mani e utilizzo di gel sanificanti.”

Vicinanza e attestazioni di affetto a don Claudio nella stessa misura anche dall'intera comunità di Trevico guidata dal sindaco Nicolino Rossi e da tutti i sacerdoti, religiosi e religiose della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia.