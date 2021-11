Incendio nella notte: in fiamme l'auto del presidente del consiglio comunale Altre due auto danneggiate e danni anche ad un palazzo

Indagano i carabinieri sul rogo avvenuto la scorsa notte a Solofra, in cui è andata distrutta l'auto del presidente del consiglio comunale della città della concia. Attimi di paura si sono vissuti subito dopo la mezzanotte lungo il viale Principe Amedeo, per l'incendio che ha interessato l'autovettura. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri. Le fiamme hanno completamente distrutto una Jaguar F-Type, parcheggiata in un cortile condominiale di via Principe Amedeo, intestata al presidente del parlamentino della Città della Concia. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della locale Compagnia e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme. Il tempestivo intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino ha permesso di spegnere le fiamme che hanno avvolto il veicolo e di salvare altre tre autovetture parcheggiate nei pressi, le quali sono rimaste lievemente danneggiate. Danni si sono registrati anche alla facciata dell'edificio. Tanta la paura per i residenti. Fortunatamente non si registrano feriti.