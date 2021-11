Camion in fiamme: due squadre antincendio in autostrada evitano il peggio Rapido intervento del personale Gsa, gruppo servizi associati

Camion cisterna in fiamme lungo l'A16 Napoli-Canosa. E' successo a Vallata poco dopo la galleria di Scampitella, in un tratto insidiosissimo a doppia corsia a causa dei lavori in corso. E' stato grazie al tempestivo intervento del personale Gsa, gruppo servizi associati coordinato dal capo squadra Gaetano Sallicandro, se si è riusciti a scongiurare il peggio. Il mezzo che viaggiava in direzione Bari, trasportava gpl. Allertati dalla sala radio gli uomini del Gsa sono giunti in pochissimo tempo sul posto, con due squadre est e ovest con moduli antincendio insieme agli agenti della polstrada di Grottaminarda. Nel frattempo l'autista, rimasto illeso era riuscito a sganciare il semirimorchio allontanandolo dal mezzo. Su posto sono giunti successivamente i vigili del fuoco, insieme al personale della società autostrade. Un servizio antincendio in autostrada che si è rivelato ancora una volta prezioso, quello del Gsa, che opera h24, pronto ad affrontare qualsiasi emergenza con l'ausilio di vigili del fuoco discontinui.