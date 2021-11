Ladri ancora in azione a Flumeri: rubato un camion, rame e attrezzi nella notte Preoccupa la presenza di malviventi nell'area industriale di Valle Ufita

E' una escalation di furti che non si ferma. Malviventi ancora in azione nell'area industriale di Flumeri. Portato via nella notte un camion, oltre ad un notevole quantitativo di rame ed altre attrezzature.

Ad agire una banda specializzata, con ogni probabilità la stessa che qualche giorno fa aveva tentato di mettere a segno un altro colpo, sventato dalle pattuglie Argo.

E' un fenomeno che comincia a diventare preoccupante in questa zona in cui è in atto un processo di sviluppo importante grazie alla rinascita della IIA.

Sull'accaduto stanno svolgendo accurate indagini i carabinieri della locale stazione insieme ai militari del nucleo operativo e il personale della scientifica della compagnia di Ariano Irpino. Controlli che sono stati rafforzati in tutta la zona.

Ieri in località Tre Torri posti di controllo imponenti da parte della polizia di Ariano Irpino con il supporto del personale del reparto prevenzione crimine Campania. Attività che ha riguardato anche periferie e zone rurali del tricolle, interessate nelle ultime settimane dalla presenza dei ladri.